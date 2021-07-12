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14:53, 12 июля 2021 года В Орле на несколько дней отключили воду в четырёх жилых домах Информация опубликована городской администрацией.





В Орле из-за ремонтных работ перекрыли вентили горячей воды в четырёх жилых домах:



• до 17:00 15 июля 2021 года: пер. Ботанический, 31; пер. Маслозаводской, 5;



• до 17:00 19 июля 2021 года: ул. Солнцевская, 14; ул. Черепичная, 18.





Артём Ежаков



