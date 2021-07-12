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15:19, 12 июля 2021 года Орловцы тренируются вне стен спортзала Погода позволяет орловским любителям активного образа жизни заниматься на улице. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова, наблюдала за тренировкой в Детском парке.





Летом многие орловские спортсмены предпочитают тренировки вне стен спортзалов. Одно из любимых мест – Детский парк города Орла: инфраструктура, инвентарь, свежий воздух. Есть и конкретная цель – подготовка к новому забегу «Тропы героев». Авторы проекта не бросают спортсменов-любителей и в перерывах между забегами.

Евгений Барехин, организатор тренировок: «Я люблю спорт и многим занимаюсь: кроссфит, футбол, волейбол... И я уверен, что таких людей много, которые тоже любят проводить досуг со смыслом и со спортом».

Разминка, основная серия упражнений, а затем пробежка в несколько кругов – таков сценарий тренировки. На площадке в Детском парке есть где разгуляться. За четкостью выполнения заданий следит профессиональный тренер.



У Константина Авилова свое мнение по поводу тренировок на улице и в зале.



Константин Авилов, тренер по кроссфиту: «Тренировки на улице и в зале – они не лучше и не хуже, они могут носить такой же эффективный характер. Единственное преимущество улицы – здесь можно побольше побегать и сделать какие-то упражнения на каких-то открытых площадках».

Новые забеги «Тропы героев» планируются уже в августе. Так что – всем тренироваться! Улица ждёт!





Анастасия Дорохова



