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15:21, 12 июля 2021 года

Юные орловские танцоры – в списке лучших

Пара Ивана Глазкова и Ульяны Гореловой заняла третье место во всероссийском рейтинге танцоров буги-вуги. Наградой за труды в минувшем сезоне стала поездка в лагерь «Артек».


Иван Глазков и Ульяна Горелова встали в пару пять месяцев назад. Но этого хватило, чтобы вырасти до одной из лучших пар России. Ребята заняли третье место среди 40 пар танцоров буги-вуги по всей стране по итогам выступления на этапе Кубка Федерации.

Впереди у ребят продолжение борьбы. Ближайший этап Кубка – в Казани. А затем Ваня и Ульяна поедут в «Артек». Путёвки в лагерь – награда за спортивные достижения в минувшем сезоне.

Буги-вуги – дисциплина для Орла молодая. Первые тренировки в нашем городе состоялись только в 2017 году. Но перспективы у орловских танцоров хорошие.

Марина Горбачёва, тренер по буги-вуги: «Я надеюсь, что у нас перспективы есть. Они не самые ближние, надо признать. Россия – не самая сильная страна в буги-вуги. В призовую тройку пока Россия не входит. Но я надеюсь, что мы будем находиться в финалистах и до призеров обязательно дорастем».

Активный сезон у спортсменов возобновится осенью.


Анастасия Дорохова
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