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15:54, 12 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Проблемы дольщиков обсудили сегодня в администрации области. Дом № 46 по улице Бурова обещают завершить в 2022 году.



- Ярмарка с площади Жукова может переехать на улицу Приборостроительную.



- Съёмочная группа ГТРК «Орёл» спустилась под землю. Старинные катакомбы показал исследователь пещер Михаил Сахаров.



- К апостолам - за защитой и помощью. Сегодня православные отмечают день Петра и Павла.



- Орловский МФЦ перешёл на работу по предварительной записи.



- Глинотерапия - для талантливых детей. Мы побывали в особенной мастерской.



- «Тропа героев» готовится к новому забегу.



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