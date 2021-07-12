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16:03, 12 июля 2021 года

Орловским аграриям предстоит жаркая уборочная кампания

Для этого готовится техника и хранилища.


В Орловской области обсудили предстоящую уборочную кампанию, в которой аграрии отработают на  площади в 1 млн 243,1 тыс. га (900,8 тыс. га – зерно). В процессе могут быть задействованы 2 373 зерноуборочных комбайна, им на помощь привлекут ещё 123 единицы техники из других регионов.

К перевозке зерна будут готовы 2 750 автомобилей. Склады смогут вместить одновременно 1,5 млн тонн урожая. Хранением и обработкой зерна на Орловщине занимаются 27 хлебоприёмных предприятий общей мощностью в 1,7 млн тонн.

Параллельно в области подготовительную работу к посевной озимых. На совещании речь зашла о запасах горюче-смазочных материалов – сейчас нужные цифры ещё не достигнуты. Закупать нужный объём ГСМ будут непосредственно после начала кампании.


Артём Ежаков
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