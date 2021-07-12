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16:31, 12 июля 2021 года В Залегощи отметили именины района Торжества развернулись в центральном парке культуры и отдыха.





В Залегощи в центральном парке культуры и отдыха отметили 86-ю годовщину с момента основания Залегощенского района. Местные жители приняли поздравления от главы района Виктора Брежнева, депутата Госдумы Ольги Пилипенко, и.о. председателя облсовета Михаил Вдовин, глава регионального УМВД Юрий Савенков, а также Почётные граждане Залегощенского района – главврач Орловского наркодиспансера Александр Горохов и председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Иван Мосякин.



Заслуженных жителей района, внесших особый вклад в развитие края, отметили наградами, а местные творческие коллективы и исполнители подарили присутствующим праздничный концерт.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



