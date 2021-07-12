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16:56, 12 июля 2021 года

Взлётная полоса орловского аэропорта стала трамплином для рекордов в Мотоджимхане

В Орле состоялись спортивные испытания для мотоциклистов. Орловский этап собрал не только мужчин в кожаных куртках. Есть среди байкеров немало девушек, и даже девочек, которые предпочитают не в принцесс играть, а изучать скорость и маневренность двухколесного транспорта. С ними познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Мотоджимана – вид любительского мотоспорта. Суть состязания – на скорость проехать короткую асфальтовую трассу, которая включает в себя серию поворотов и разворотов, а также других элементов фигурного вождения. В Орле Мотоджихана состоялась впервые. Попробовать свои силы собрались порядка 50 человек.

Открыла соревнования 11-летняя Ангелина Николенко. Она занимается мотоспортом только 3 месяца, но планирует сделать его важной частью своей жизни.

Ангелина Николенко, участница соревнований (г. Орел): «Я вообще не думала участвовать в соревнованиях, я думала просто кататься. Но потом решила, что просто кататься может каждый. И решила участвовать в разных соревнованиях. И вот это мое первое соревнование».

Мотоспорт – всегда был мужским. Попасть в этот мир девушке не просто. Мария Хардикова в мире железных коней - больше половины жизни. Девушка знает секрет успеха: быть хорошим райдером - мало.

Мария Хардикова, байкер (г.Орел): «Я встречала девчонок, которые говорили: «Мне бы вот ключи отдать, чтобы его обслужили. Это конечно все хорошо, но если ты становишься один на трассе, кто тебе поможет? Рассчитывать нужно на свои силы».

Знать из чего состоит мотоцикл – важно, но нужно и постоянно учиться им управлять. Мотоджимхана в этом отличный помощник.

Александр Сотников, байкер (г.Орел): «Достаточно часто приходится применять навыки, полученные, в том числе здесь, на треке. Это развитие реакции, умение управлять своим мотоциклом, прежде всего, именно в экстренных ситуациях».

У орловских байкеров с местами для тренировок проблемы. Есть взлётная полоса аэропорта «Южный», но она далеко не всегда доступна. Проблема не нова, но решать её, к сожалению, не спешат. Да и многие автолюбители до сих пор считают, но двухколесный транспорт – помеха на дороге. Но, тем не менее, перефразируя героя одного известного литературного произведения, мотоцикл – не роскошь, а средство передвижения. Поэтому уважайте друг друга на дорогах!


Анастасия Дорохова
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