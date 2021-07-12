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17:05, 12 июля 2021 года На Орловщине появились первые свободные от COVID-19 предприятия Их уже набралось около десятка.





В Орловской области около десятка предприятий получили статус организаций, «чистых от COVID-19», где 100% сотрудников вакцинировались от болезни или имеют к ней антитела.



В список входят представители малого и среднего бизнеса. В основном это компании, чья работа предусматривает ежедневный контакт с людьми: магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы. Чтобы получить этот статус, нужно подать заявку в центр «Мой бизнес», который, к слову, стал первой организацией в регионе, где привиты все сотрудники.



Владимир Асякин, руководитель «Фонда поддержки предпринимательства Орловской области»: «Мы получаем заявку, рассматриваем ее, изготавливаем QR-код с этим сертификатом и отсылаем его с ответным письмом предприятию».

Полный список «чистых от COVID-19» предприятий, инструкция для получения этого статуса и подача заявления объединены в специальном баннере на сайте областного правительства.





Юлия Сабельникова



