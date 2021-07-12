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17:07, 12 июля 2021 года В Орёл съедутся мастера-лучники Областная столица примет у себя первенство России по стрельбе среди юниоров, юношей и девушек.





В Орле пройдет первенство России по стрельбе из лука среди юниоров, юношей и девушек, – сообщает сайт областной администрации. Старты пройдут 15-20 июля на стадионе им. Ленина – участники будут соревноваться в меткости попаданий из классического и блочного луков на дистанции от 30 до 90 метров, а также в командном миксе.



С 21 по 26 июля в Орле пройдет еще одно первенство России по стрельбе – спортсмены будут поражать дистанции в 50, 60 и 70 метров.



Областной центр традиционно принимает у себя соревнования по этому виду спорта. Минувшей зимой в Орле прошли Кубок, чемпионат и первенство России, Кубок и чемпионат России среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата и Кубок России 3Д в помещении.





Артём Ежаков



