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17:40, 12 июля 2021 года

В Орле МФЦ вернулся к режиму работы по предварительной записи

Такое решение принято региональным оперштабом по рекомендации Роспотребнадзора. Причина - слишком большая посещаемость центра - до 1500 человек в день. Теперь эта цифра снизится до 500. С февраля все 25 отделений МФЦ по Орловской области принимали посетителей очно. Хотя работа по записи уже не в новинку, корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв уточнил правила приёма жителей.


В третий раз с начала пандемии орловский МФЦ переходит в режим работы по предварительной записи. Иначе очно получить услугу не получится. Остальные требование привычны - маски, антисептики, термометрия, социальная дистанция, вход-выход раздельно, в помещении получателей услуг не больше, чем работающих окон. Как сообщил директор МФЦ Павел Калугин, в самом востребованном орловцами центре на улице Ленина, на завтра записаться уже нельзя.

Теперь получатели услуг лично обратиться к специалисту могут лишь в том случае, если оформить документ через электронные ресурсы невозможно. Некоторые посетители считают, что ограничения усложнят процесс получения госуслуг.

Ещё одно изменение в работе многофункционального центра на улице Ленина в Орле - в ближайшие дни здесь можно будет сделать прививку от коронавируса. Все требования Роспотребнадзора и департамента здравоохранения соблюдены: произведён косметический ремонт, есть освещение, горячая и холодная вода, работает вытяжка. И, самое главное, - доступность: кабинет находится на первом этаже многофункционального центра. Осталось дождаться решения департамента здравоохранения о размещении здесь медицинского персонала. Будет ли вакцинация проводиться по предварительной записи или в порядке живой очереди, станет известно чуть позднее.


Антон Киселёв
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