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18:19, 12 июля 2021 года

В Орловской области сто осуждённых приговорены к принудительным работам

Это сравнительно новый в России вид наказания. Как живут осуждённые, где работают и сколько зарабатывают, узнавала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Сравнительно новая в России мера наказания - принудительные работы - вступила в действие в 2017 году. На базе ИК-7 в Мценске создали УФИЦ - то есть учреждение, функционирующее как исправительный центр. В январе в отремонтированный корпус заселили 54 человека.

Павел Артёмов, начальник ИК-7 УФСИН России по Орловской области: «Основная масса из них это те осужденные, которые в порядке поощрения за добросовестное отношение к труду, переведены из колоний общего, строгого и особого режимов. Им вид наказания «лишение свободы» изменён на «принудительные работы».

Один из таких - Иван. Был осужден за разбой. Половину срока - 3,5 года - провёл в колонии строгого режима в Воронежской области. Три месяца назад его перевели в Мценск.

Иван, осуждённый: «Свидания у нас раз в неделю, по выходным. То есть, родственники свободно приезжают, нет в этом проблем».

Бытовые условия во многом похожи на те, что приняты в студенческих общежитиях. Двухъярусные кровати, минимум мебели - обстановка аскетичная, но вполне пригодная для жизни. На общей кухне осуждённые готовят сами. Кроме обычных плит, есть микроволновка. Продукты хранят в холодильнике. Имеются даже стиральные машины. Но, пожалуй, самое главное отличие от общего и строгого режимов - разрешение иметь телефон.

В исправительном учреждении - как в школе: важно хорошее поведение и успехи на работе.

Все 54 проживающих в мценском УФИЦ - трудоустроены, большинство работает на мясокомбинате. По закону, зарплата должна быть не ниже МРОТ. В среднем, она составляет 17 тысяч рублей. График - с восьмичасовым рабочим днем и пятидневкой. Осуждённые могут самостоятельно добираться до работы, некоторые имеют личные автомобили.

В Мценске приговоренные к принудительным работам также трудятся на комбинате по производству полиэтиленовой плёнки и в местных ЖКХ. Часть их доходов идёт на погашение судебных исков.

Исправительный центр есть и в Шаховской колонии-поселении. Всего в Орловской области 100 человек приговорены к принудительным работам. Срок лишения свободы - от двух месяцев до пяти лет.


Юлия Сабельникова
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