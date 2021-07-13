Клещи покусали больше полутора тысяч орловцев

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9:18, 13 июля 2021 года
Клещи покусали больше полутора тысяч орловцевПочти в каждом четвёртом случае страдали дети.
В Орловской области с начала года от укусов клещей пострадали 1 604 жителя региона, среди них – 441 ребёнок. На прошлой неделе эти паразиты атаковали 205 раз.
16,4% проверенных клещей оказались инфицированы возбудителями боррелиоза – год назад было заражено 15,6%. Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,9% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.
Акарицидную обработку провели на 334 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.
За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков