Главная » Новости



8:19, 13 июля 2021 года Орловец поплатился за продажу спиртного несовершеннолетнему Он дважды попался на этом правонарушении.





Урицкий районный суд Орловской области повторно оштрафовал местного торговца за продажу алкоголя несовершеннолетним. Ранее мировой судья наказал мужчину на 30 тыс. рублей, но в феврале он снова был уличён в правонарушении. В этот раз инстанция постановила назначить продавцу штраф в 55 тыс. рублей. Подчёркивается, что осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.



Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



