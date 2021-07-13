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7:22, 13 июля 2021 года Под Орлом ГИБДД нашла опасную дорогу Возбуждено административное производство.





В Верховском районе в ходе проверки ГИБДД обнаружилась опасная для автомобилистов и пешеходов дорога. Речь идёт о трассе Скородное – Даменка – Первомайский – Скородное. Как сообщает отдел пропаганды, в ходе рейда обнаружились «дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иные повреждения. Обочины оказались занижены относительно кромки проезжей части и разрушены, а также отсутствует горизонтальная дорожная разметка».



Причинами и условиями возникшей ситуации инспекторы назвали ненадлежащее исполнение ответственной организацией своих обязанностей. Возбуждено административное производство.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



