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21:24, 12 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине уже восемь предприятий свободны от ковид. Сертификат с номером один получил центр «Мой бизнес».



- Шаг назад. С сегодняшнего дня МФЦ работают по предварительной записи.



- Приговор – «принудительные работы». Кем и где трудятся такие заключенные, и как живут?



- По взлётной полосе - на мотоцикле. Укротители «железных коней» состязались в мастерстве маневрирования.



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