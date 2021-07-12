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20:43, 12 июля 2021 года

В Орловской области снова возник дефицит вакцины от COVID-19

В ближайшие пару дней записанным на прививку следует уточнять перед визитом наличие препарата в медпунктах.


В Орловской области снова возникла нехватка вакцины от COVID-19. Сегодня об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор Клычков. Глава региона попросил орловцев, записанных на вакцинацию 13 и 14 июля, предварительно уточнить по телефону, есть ли в медпункте нужный препарат.

Утром в регионе насчитывалось всего 2 500 доз вакцины и сейчас доступен только «Спутник V». Завтра в регион ожидается прибытие 9 800 доз «ЭпиВакКороны». О новых партиях «КовиВака» по-прежнему ничего не известно. При этом Клычков подчеркнул, что если человек сделал первую прививку, то для него «точно есть второй компонент».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть определённый ажиотаж – люди идут и вакцинируются. Есть определённые сбои, они по стране, к сожалению, имеют место быть из-за большого запроса».



Артём Ежаков
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