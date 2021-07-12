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21:04, 12 июля 2021 года Андрей Клычков о выборах в Госдуму: «Я не сторонник скакать по местам» Губернатор Орловской области ответил на многочисленные вопросы о своем будущем в качестве главы региона.





Выдвижение губернатора Орловщины Андрея Клычкова на предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму побудили множество орловцев попросить главу региона прокомментировать случившееся. Клычков ответил интересующимся во время прямого эфира в социальных сетях.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я поясню свою позицию. Да, действительно, мне партия доверила быть в федеральном списке, но это абсолютно не означает, что я куда-то ухожу. Я и руководству партии говорил, мы вместе это обсуждали. Я не сторонник скакать по местам. У нас много планов и задач, которые надо реализовать. Думаете, мне нравится, что происходит в городе и области по ряду вопросов? Это нужно преодолевать».

Напомним, что кандидатура Андрея Клычкова на выдвижение в Госдуму была одобрена на XVIII съезде КПРФ. Губернатор значится в федеральной части списка под пятым номером.





Артём Ежаков



