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21:19, 12 июля 2021 года В Орле возобновляются активные работы на Красном мосту Подрядчик с этой недели наращивает бригаду сотрудников на объекте.





Количество рабочих на Красном мосту с этой недели увеличится в десятки раз, – об этом заявил во время прямого эфира губернатор Клычков. Белгородскому подрядчику «Ремспецмост» предстоит нагнать отставание, запущенное 21 апреля, когда работы на центральной городской артерии были прерваны. «Заверения есть, что успеют по всем срокам», – подчеркнул глава региона.



Реконструкцию приостановили после вскрывшегося несоответствия проектной документации – фактическая толщина подпорных стенок оказалась больших размеров, чем на бумаге. Заявлялось, что обнаружить это заранее было невозможно. Работы без внесённых изменений стали бы нарушением закона.



Срок сдачи объекта – середина ноября 2022 года.





Артём Ежаков



