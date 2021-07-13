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10:00, 13 июля 2021 года На Орловщине ликвидировали несанкционированную свалку Незаконное складирование ТБО обнаружили в Кромском районе.





В Кромском районе Орловской области ликвидирована несанкционированная свалка отходов смешанного типа. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТБО «Зелёная роща». Совместно с администрацией района, управляющая компания в течение нескольких дней вывезла порядка 100 тонн мусора.



Фото пресс-службы УК «Зелёная роща»





Артём Ежаков



