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10:27, 13 июля 2021 года Орловец заплатил правами и деньгами за повторное пьяное вождение Глазуновский суд поддержал гособвинение.





Суд в Глазуновке вынес решение в отношении местного жителя по делу о повторном пьяном вождении. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, но в мае снова был остановлен, будучи подшофе. Инстанция приговорила водителя к крупному штрафу в размере 200 тысяч рублей, а также запретила ему садиться за руль ближайшие два с половиной года, – сообщает прокуратура.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Артём Ежаков



