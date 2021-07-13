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11:38, 13 июля 2021 года 89 орловцев заболели COVID-19, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 632).

Накануне выписаны 86 орловцев (всего – 36 557). От последствий болезни скончались 777 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 702 (всего – 5 833 175), число выздоровевших – 19 556 (всего – 5 236 214). Общее число летальных исходов – 144 492 (+780 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



