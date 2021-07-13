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12:22, 13 июля 2021 года Орловцы вложили в строительство более 6 млрд рублей Деньги хранятся на т.н. эскроу-счетах. Это специальные защищенные счета для хранения вложений.





В Орловской области на начало июня текущего года жители региона открыли порядка 2,5 тысяч эскроу-счетов общей суммой в более чем 6 млрд рублей. Год назад таких счетов было 730, а денег на них было в 4,5 раза меньше.



По причине получения орловцами своих квартир, застройщикам было переведено свыше 2 миллиардов рублей по почти тысяче эскроу-счетам.



Деньги с эскроу-счета застройщик получает лишь после сдачи жилья в эксплуатацию. До этого времени он возводит здания за свой счет или с привлечением сторонних средств, к примеру – кредитов. Если подрядчик обанкротиться, деньги полностью вернутся дольщикам. Если же лицензии лишится банк, то вклады граждан застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. Подобная практика реализуется с лета 2019 года





Артём Ежаков



