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12:21, 13 июля 2021 года Орловские хоккеисты сохранили прописку в профессионалах В будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги нашим любителям хоккея можно будет следить за двумя клубами.





Орловские хоккеисты продолжают играть в профессиональных клубах. Так, еще год за подольский «Витязь» сыграет 22-летний нападающий Никита Гончаров. За плечами нашего игрока полноценный сезон в первой команде клуба и прохождение всех ступеней академии. До 2023 года контракт с ХК «Спартак» продлил защитник Александр Никишин. Орловец в этом году имел хорошие шансы на попадание в молодежную сборную России.





Анастасия Дорохова



