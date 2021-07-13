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12:22, 13 июля 2021 года В Ливнах готовят к работе Свято-Елисаветинский дом милосердия Он будет предназначен для сопровождаемого проживания взрослых инвалидов, которые не могут обойтись без помощи и присмотра. Дом станет хорошей альтернативой существующим социальным учреждениям. Но с серьезным отличием - здесь воспитанники будут не только жить, но и заниматься повседневным трудом - таким как работа в саду или, например, мытье посуды. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк узнала подробности.





В Ливнах готовят к работе Свято-Елисаветинский дом милосердия. Он расположится в здании бывшего детского сада «Березка», что находится на окраине города. Здесь ещё сохранились детсадовские антуражи, но уже совсем скоро столь долго пустующее помещение обретёт новую жизнь.



В распоряжении будущего дома милосердия - внушительное помещение с несколькими входами, зелёная зона, на которой планируют разбить небольшой огород, а также уютная беседка, где по вечерам ребята будут пить горячий чай и делиться впечатлениями от прошедшего дня.



Алёна Хмельницкая, старшая сестра милосердия Свято-Елисаветинского сестричества Ливенской Епархии: «Здесь будет сопровождаемое проживание, детки 18+. Я их называю детками, потому что они всегда будут детьми. Это сопровождение будет постоянное, круглосуточное, 24/7».

Сейчас для таких ребят есть дневное отделение на базе семейного центра «Святые Покрова». Здесь они проводят досуг и учатся бытовым навыкам для максимальной самостоятельности. Но этого недостаточно.



Светлана Черенкова, президент АНО «Святые Покрова»: «Родители имеют свойство взрослеть, стареть, болеть. У нас есть семья, где ушла мама. Мы должны сделать всё возможное, чтобы наши дети - а это уже наши дети, чтобы они остались всегда с нами».

Опыт других регионов показал, что наиболее комфортными условиями для таких ребят станет круглосуточный стационар, за воспитанниками которого будут присматривать сёстры милосердия. Для этого ливенское сестричество прошло обучение на базе медучилища. Вообще в доме милосердия многое будет базироваться на волонтёрской помощи. Ремонт здесь тоже планируют делать на благотворительные средства. И волонтёры же помогают сейчас ухаживать за прилегающей территорией.



Роман Куманский, волонтёр: «Добро ведь как бумеранг, оно возвращается, поэтому решил помочь».

Дмитрий Кириллов, волонтёр: «Служить народу, людям - высшее призвание и высшая цель каждого человека. Если каждый будет служить ближнему, то будет рай на земле».

Дом милосердия уже было начали обживать - перевезли материалы для творчества и часть подарков от благотворителей. Но сейчас процесс остановили. Ночью кто-то взломал помещение будущего дома милосердия и распотрошил все коробки и пакеты.



Алёна Хмельницкая, старшая сестра милосердия Свято-Елисаветинского сестричества Ливенской Епархии: «Были куплены подарки для детей, для первоклашек, но это всё было испорчено, пришло всё в негодность».

Но даже эти трудности сестёр дома милосердия на пути к цели не остановили. Напротив, они ещё более рьяно взялись за подготовку будущего пространства для своих подопечных. Чтобы в дальнейшем они не коротали время в соцучреждении, а могли жить полной жизнью, трудиться и приносить пользу себе и окружающим.





Екатерина Игнатюк



