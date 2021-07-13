вторник 13.07.2021 16:12:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:26, 13 июля 2021 года

Михаил Вдовин лично скосил траву у памятника танкистам-фрунзенцам в Орле

Депутат Орловского облсовета считает, что ухаживать нужно не только за памятниками, расположенными в центре города.


Депутат Орловского облсовета Михаил Вдовин решил привести в порядок не по праву забытое орловцами место - сквер у памятника танкистам-фрунзенцам, который расположен у бывшего завода «Химтекстильмаш». К депутату присоединились волонтеры.

Памятник танкистам-фрунзенцам появился в Орле, чтобы увековечить память выпускников бронетанкового училища. В 1930 году в Орле появилось первая в Советском Союзе бронетанковая школа. Через шесть лет она выросла до училища, которое выпустила больше 6,5 тысяч командиров-танкистов. Многие из них в годы войны стали выдающимися военачальниками, а 112 выпускников получили звания Героя Советского Союза.

Михаил Вдовин считает, что не стоит забывать даже одиночные захоронения.

Михаил Вдовин, зампред Орловского облсовета: «Необходимо оказывать помощь. Не искать крайних, а просто каждому взять в руки метлу или банку краски и привести в порядок воинские захоронения».

Также депутат отметил, что совместная с волонтёрами работа по расчистке воинских мемориалов в регионе продолжится.


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.