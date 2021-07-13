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12:26, 13 июля 2021 года Михаил Вдовин лично скосил траву у памятника танкистам-фрунзенцам в Орле Депутат Орловского облсовета считает, что ухаживать нужно не только за памятниками, расположенными в центре города.





Депутат Орловского облсовета Михаил Вдовин решил привести в порядок не по праву забытое орловцами место - сквер у памятника танкистам-фрунзенцам, который расположен у бывшего завода «Химтекстильмаш». К депутату присоединились волонтеры.



Памятник танкистам-фрунзенцам появился в Орле, чтобы увековечить память выпускников бронетанкового училища. В 1930 году в Орле появилось первая в Советском Союзе бронетанковая школа. Через шесть лет она выросла до училища, которое выпустила больше 6,5 тысяч командиров-танкистов. Многие из них в годы войны стали выдающимися военачальниками, а 112 выпускников получили звания Героя Советского Союза.



Михаил Вдовин считает, что не стоит забывать даже одиночные захоронения.



Михаил Вдовин, зампред Орловского облсовета: «Необходимо оказывать помощь. Не искать крайних, а просто каждому взять в руки метлу или банку краски и привести в порядок воинские захоронения».

Также депутат отметил, что совместная с волонтёрами работа по расчистке воинских мемориалов в регионе продолжится.





Антон Киселёв



