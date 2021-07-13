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12:35, 13 июля 2021 года На Орловщине введен особый противопожарный режим Об этом напоминает начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.





Лето располагает к отдыху, а жаркая погода, установившаяся на Орловщине, манит на природу. Но, отправляясь на отдых в лес, не стоит забывать, что разведение костров там категорически запрещено. Начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев ответил на вопросы корреспондента ГТРК «Орёл» Татьяны Тимохиной.



Особый противопожарный режим. Что это значит?



- Это, прежде всего, ограниченный въезд населения в леса региона. Запрещается проведение всех лесозаготовительных работ, применение машин, механизмов. Запрещается разведение костров.



При какой температуре вводится противопожарный режим?



- Такой режим вводится, если на протяжении трех-четырех дней температура воздуха держится выше 25 градусов при отсутствии осадков.



По каким причинам происходят лесные пожары? Характерны ли для нашего региона сухие грозы?



- Как правило, сухие грозы для нашего региона не характерны. Не было таких случаев. Основной причиной пожаров в лесах является человеческий фактор.



Были ли уже в этом году лесные пожары?



- Пока на территории лесного фонда региона пожаров не зарегистрировано. Но были случаи поджога сухой травы вблизи лесных массивов. Для ликвидации возгорания выезжали мобильные группы, применялись средства пожаротушения.



Что делать дачникам, если рядом с их территорией возникает лесной пожар?



- В Управлении лесами существует региональная диспетчерская служба – 59-10-10. Телефон 01 больше касается населённых пунктов. Но если позвонить на 01, то они переадресуют это нам.



Что ждёт нарушителей противопожарного режима?



- Нарушителей противопожарного режима ждут штрафы: для граждан от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.





Татьяна Тимохина



