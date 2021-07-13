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13:40, 13 июля 2021 года

Орловские металлурги принимают поздравления с приближающимся профессиональным праздником

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. В этом году праздник приходится на 18 июля.


Орловские металлурги принимают поздравления с приближающимся профессиональным праздником. Сегодня лучшие сотрудники промышленных предприятий этой сферы получили грамоты губернатора и областного совета народных депутатов.

С церемонии награждения началось заседание координационного совета по промышленности при главе региона. В деловой части совещания речь зашла об участии орловских предприятий в реализации нацпроекта «Производительность труда», и именно - подпрограммы внедрения инструментов бережливого производства. Подпрограмма охватит девять орловских предприятий, которым помогут специалисты федерального центра компетенций. Ещё 18 компаний привлекут специалистов регионального центра компетенций. О создании последнего речь зашла во время обсуждения взаимодействия властей, учебных заведений и предприятий области в рамках подготовки кадров для промышленности.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы должны продумать и предложить дополнительные шаги навстречу друг другу - системы профессионального образования и промышленного комплекса. В целом продолжим реализацию государственной поддержки промышленности. Хочу дополнительно проинформировать, что 6 июля мною подписано распоряжение правительства Орловской области, в соответствии с которым утверждён план мероприятий по созданию регионального центра компетенций в сфере производительности труда и учебной площадки «Фабрика процессов». Всё это в рамках национального проекта «Производительность труда».



Антон Киселёв
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