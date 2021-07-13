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13:55, 13 июля 2021 года Вчера на Орловщине в ДТП пострадали трое несовершеннолетних Двое получили травмы в столкновении двух легковушек. Ещё одного сбили на «зебре» – юноша госпитализирован.





12 июля в Орловской области в двух ДТП пострадали трое несовершеннолетних, – сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Одного из ребят пришлось положить в больницу.



В 15:10 на 122 километре трассы Орёл – Тамбов автомобиль Haval выехал на встречную полосу, где врезался во впереди идущий ВАЗ-2107, поворачивающий налево. В иномарке пострадали пассажирки – 43-летняя женщина, 17-летняя девушка и 11-летняя девочка. После оказания помощи все трое были отпущены.



Уже в полночь на «зебре» возле дома №3 по улице Лескова в Орле 21-летний водитель ВАЗ-2112 сбил 17-летнего подростка. Пешеходу потребовалась госпитализация.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 14 человек получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



