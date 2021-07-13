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14:48, 13 июля 2021 года

Под Орлом альпиниста засыпало зерном

Рабочий погиб.


В Орловской области произошел трагический инцидент на производстве – 14 июня в ООО «РСК ТР ГРУПП» зерном засыпало промышленного альпиниста. Роструд называет причиной случившегося неудовлетворительную организацию производства работ.

Установлено, что утром после инструктажа наряд из шести человек начал очищать железобетонный силос, для этого альпинисты спустились в конструкцию. Когда ссыпное отверстие внизу конструкции забилось, рабочие попросили пробить засор с наружной стороны, но, после неудачных попыток стали устранять помеху штыковыми лопатами. Один из них отцепился от скамьи промышленного альпиниста и остался на одном страховочном усе. Он встал в центр силоса и попытался избавиться от помехи, но провалился по грудь в накопившееся зерно, которое стало его засыпать.

Попытки вызволить коллегу не увенчались успехом. Когда силос прорезали болгаркой, альпиниста достали и передали медикам. После реанимационных действий врачи констатировали смерть мужчины.


Артём Ежаков
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