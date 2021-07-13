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16:33, 13 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 89 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились больше 38,5 тысяч человек.



- Без решёток на окнах и с официально разрешёнными телефонами. Как живут приговорённые к принудительным работам?



- В Ливнах появится дом милосердия для особенных взрослых, которым нужна постоянная помощь.



- Юные орловские танцоры – в списке лучших. Наградой для них станет поездка в «Артек».



- «Школьные подъёмные». Принимать заявление в Пенсионном Фонде на единовременную выплату начнут с 15 июля.



- Без ограничений, но по предварительной записи. МФЦ перешли на новый режим работы.



- Орёл вновь примет национальные турниры по стрельбе из лука.



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