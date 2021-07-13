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15:44, 13 июля 2021 года На дорогах Орловщины появятся военные автоколонны Активные передвижения силовиков в ряде регионов ожидаются до 30 июля.





Пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области предупреждает орловцев и жителей соседних регионов о том, что с 12 по 30 июля на автодорогах Орловской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.

«Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники», – напомнили в ведомстве. Сегодня в Росгвардии заявили о начале активной фазы крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021».



Фото пресс-службы Росгвардии









Артём Ежаков



