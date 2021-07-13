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15:42, 13 июля 2021 года В Орле за выдачу оружейных сертификатов без экзаменов осудят главу НКО Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд.





Орловский СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора автономной некоммерческой организации «Сатурн». Мужчине инкриминируется коммерческий подкуп.



По данным следствия, в 2019 году обвиняемый получил через посредников 45 тысяч рублей. В обмен на деньги, он без экзаменов выдал пятерым гражданам свидетельства об окончании ими курсов изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретении соответствующих навыков.



Материалы уголовного дела уже переданы в суд.



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Артём Ежаков



