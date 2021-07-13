Главная » Новости



16:17, 13 июля 2021 года В Орле заработал светофор на перекрестке улиц Лескова и Ломоносова Его установили благодаря ОНФ.





В Орле ввели в эксплуатацию светофор на аварийном перекрёстке улиц Лескова и Ломоносова, – сообщает региональное отделение ОНФ. После перекрытия Красного моста это место стало опаснее, чем было. Теперь светофор позволит уменьшить число трагедий.



Также в ОНФ заявили, что в этом году светофор появится на пересечении улиц Полесской и Цветаева. Установка запланирована после завершения ремонтных работ на улице Цветаева.



Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ





Артём Ежаков



