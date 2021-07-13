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17:09, 13 июля 2021 года

В Орле наградили отличившихся в производстве металлургов

Торжественная церемония прошла сегодня в областной администрации.


В Орле в преддверии профессионального праздника наградили отличившихся в производстве металлургов. Заслуженные почести работники принимали от губернатора Андрея Клычкова и первого зампреда облсовета Михаила Вдовина.

Почётными грамотами губернатора сегодня наградили начальника участка №18 АО «ГМС Ливгидромаш» Сергей Жердева и руководителя управления кадрами АОО «Мценский литейный завод» Татьяну Орловскую.

Почётные грамоты областного совета достались мастеру стержневого участка цеха чугунного литья АОО «Мценский литейный завод» Сергею Банному и лаборанту по анализу формовочных и шихтовых смесей литейного цеха №4 АО «ГМС Ливгидромаш» Ирине Тарасовой.

«Спасибо вам за труд и верность профессии, за достойный вклад в успехи орловской индустрии и социально-экономическое развитие Орловской области», – поздравил металлургов губернатор Клычков.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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