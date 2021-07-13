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17:38, 13 июля 2021 года Орловцы будут проходить службу по призыву в войсковых частях Росгвардии Новобранцами стали 80 человек.





В период весенней призывной кампании представители Управления Росгвардии по Орловской области во взаимодействии с региональным военным комиссариатом отобрали более 80 юношей для прохождения службы по призыву. Новобранцы отправлены в войсковые части федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенные в городах Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.



У служащих есть возможность перехода на контрактную службу уже во время первого года службы по призыву.



В 2021 году весенний призыв граждан завершится 15 июля. В рамках призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ направлены около 270 орловцев. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом году особое внимание уделяется здоровью новобранцев.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области





Орловское Информбюро



