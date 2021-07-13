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18:18, 13 июля 2021 года

Жара, накрывшая Орловщину, стала испытанием не только для людей, но и для животных

Погода в этом июле бьёт рекорды. В нашем регионе температура воздуха на семь-восемь градусов выше привычной нормы. Жара действует не только на людей. Как помочь четвероногим пережить 30 с плюсом, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.


Хозяева домашних животных пытаются всячески помочь своим любимцам пережить жару: стараются держать их в тени, устраивают освежающие водные процедуры, обеспечивают доступ к питьевой воде.

Ветеринары отмечают, что жара для многих животных – тяжелое испытание, и советуют выгуливать их только в утренние и вечерние часы, а если заметили изменения в поведении любимца - сразу же предпринять меры.

Алексей Адаменков, главный врач Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных: «Животное нужно перенести в тень или в прохладное место, можно обложить животное влажными тряпочками, чтобы температура снизилась».

И кстати, в этом году уже были зафиксированы несколько случаев теплового удара у животных. Симптомы такие же как и у человека.

Алексей Адаменков, главный врач Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных: «Температура тела повышается до 43 градусов, тахикардия сердечная. Это сразу видно - животное угнетенное, слабое, даже может быть остановка дыхания».

В этом случае стоит не заниматься самолечением и сразу же отправиться в ветеринарную клинику, чтобы животному была оказана профессиональная медицинская помощь.


Юлия Опанасюк
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