Жара, накрывшая Орловщину, стала испытанием не только для людей, но и для животных

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18:18, 13 июля 2021 года
Жара, накрывшая Орловщину, стала испытанием не только для людей, но и для животныхПогода в этом июле бьёт рекорды. В нашем регионе температура воздуха на семь-восемь градусов выше привычной нормы. Жара действует не только на людей. Как помочь четвероногим пережить 30 с плюсом, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.
Хозяева домашних животных пытаются всячески помочь своим любимцам пережить жару: стараются держать их в тени, устраивают освежающие водные процедуры, обеспечивают доступ к питьевой воде.
Ветеринары отмечают, что жара для многих животных – тяжелое испытание, и советуют выгуливать их только в утренние и вечерние часы, а если заметили изменения в поведении любимца - сразу же предпринять меры.
Алексей Адаменков, главный врач Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных: «Животное нужно перенести в тень или в прохладное место, можно обложить животное влажными тряпочками, чтобы температура снизилась».
И кстати, в этом году уже были зафиксированы несколько случаев теплового удара у животных. Симптомы такие же как и у человека.
Алексей Адаменков, главный врач Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных: «Температура тела повышается до 43 градусов, тахикардия сердечная. Это сразу видно - животное угнетенное, слабое, даже может быть остановка дыхания».
В этом случае стоит не заниматься самолечением и сразу же отправиться в ветеринарную клинику, чтобы животному была оказана профессиональная медицинская помощь.
Юлия Опанасюк