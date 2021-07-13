Главная » Новости



21:21, 13 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Зверская жара ударила по четвероногим. Как помочь домашним любимцам пережить зной? Советы специалистов.



- «Заслон 2021». В стране стартовали масштабные учения. По Орловщине может пройти военная техника.



- В селе Борилово делают дорогу. 400 человек ждут её с огромным нетерпением.



- «Фабрика процессов». В регионе стартует проект по повышению производительности труда



- За помощь нужно отчитаться. С 12-ю орловцами расторгнут соцконтракт.



- Скоро на Красный Мост вернутся рабочие - в усиленном составе.



- Наведение порядка – по собственному желанию. У памятника танкистам траву косил зампред облсовета.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



