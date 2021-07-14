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9:22, 14 июля 2021 года

Орловцам напоминают о тех местах, где можно купаться

В Орловской области регулярно проводятся рейды по несанкционированным местам для купания.


Как отмечает сайт городской администрации Орла, жители областного центра устраивают заплывы в районе необорудованных пляжей. К таким относятся Силикатный пруд, участок Оки в Козьем парке, участок Орлика в районе спорткомплекса «Труд». За нарушение грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей. Но заплыв может обернуться трагически.

Для предотвращения случаев купания в неотведенных для этого местах проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники полиции, МЧС, администрации. Они проводят разъяснительные беседы с отдыхающими.

По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторного контроля воды и песка по состоянию на 02.07.2021 года Управлением

Роспотребнадзора по Орловской области выдано 12 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил:

- пляж на р. Сосна в г. Ливны,
- пляж на пруду в д. Павловка Колпнянского района,
- пляж на Неручанском водохранилище в д. Васильевка Свердловского района,
- пляж на пруду оздоровительного лагеря «Мечта» в п.Зеленый Шум Орловского района,
- пляж на пруду АО «Парк-отель «Мечта» Орловского района,
- пляж на реке Кшень Ливенского района,
- пляж на водохранилище Ключевское Ливенского района,
- пляж на пруду д. Семенихино Ливенского района,
- пляж на р.Неручь «Залегощенский» Залегощенского района,
- пляж д.Юдинка на водохранилище Липовец Покровского района,
- пляж на пруду «Высокий берег» Троснянского района,
- пляж «Пенькозаводской» Троснянского района.

Качество воды в пяти водоемах не соответствовала требованиям по санитарно-химическим показателям. К ним относится озеро «Светлая жизнь», «ЦПКиО», река Мох Шаблыкинского района, пруд Старосельский Хотынецкого района, д. Большое Сотниково Урицкого района.


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