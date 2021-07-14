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8:25, 14 июля 2021 года Орловские промышленники нарастили темпы производства Показатели, достигнутые за январь-май 2021 года, превышают аналогичные прошлогодние.





В Орловской области в первые пять месяцев текущего года выросло промышленное производство. Его индекс по сравнению с предыдущим периодом 2020 года увеличился на 14,4%, а объём отгруженной продукции превысил 68 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем год назад. Треть налогов в консолидированный бюджет Орловщины приходится на промышленность, – сообщает пресс-служба губернатора.



Помочь увеличить текущие показатели поможет стартовавший проект по повышению производительности труда на базе орловских предприятий. В этом году в программе задействуют 9 компаний, в следующем – вдвое больше. Проект преследует цель ежегодного пятипроцентного роста производительности труда. Первопроходцем в реализации программы станет «Завод специальной техники» в Мценске.





Артём Ежаков



