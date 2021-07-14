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7:28, 14 июля 2021 года В Орле полицейские раскрыли кражу дорогого электровелосипеда «Железный конь» не успел обрести нового хозяина.





Вечером из подъезда многоквартирного дома на набережной Дубровинского был украден электровелосипед стоимостью в 37 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД. Полицейские, опросив жильцов и отсмотрев записи видеокамер, вышли на 35-летнего ранее судимого жителя Верховья. Он признался в преступлении. Как выяснилось, злоумышленник планировал продать электровелосипед, но полицейские вовремя вышли на фигуранта и изъяли транспорт.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



