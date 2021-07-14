среда 14.07.2021 12:09:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:27, 14 июля 2021 года

В Орле завершается реализация нацпроекта «БКАД-2021»

Накануне конечные слои асфальта уложили на улице Паровозной и в переулке Южный.


В Орле к концу июля должны завершиться работы на всех 10 объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги-2021». На двух из них – на улице Паровозной и в переулке Южный – уложили финальные слои асфальта.

Улицей Паровозной занимается ООО «Дорожное предприятие 1».
«Позади фрезерование 29 162 м² участка, устройство выравнивающего слоя и покрытия. Подрядчику еще предстоит отремонтировать тротуары, установить бордюрный камень, пешеходные ограждения и дорожные знаки, произвести ремонт 32 светофоров и коммуникаций, нанести разметку, а также оборудовать остановочный павильон», – подытожил и.о. главы МКУ «УКХ г. Орла» Артём Москвичеков.
Работы в переулке Южный работы доверили ООО «Дорстрой». В его ответственности ремонт участка от улицы Паровозной до улицы Тульской. Там уже уложили завершающий слой асфальта протяженностью в 5 806 м². Как и их коллегам из «Дорожного предприятия 1», подрядчику предстоит закончить установку тротуаров, бордюров, пешеходных ограждений и дорожных знаков. Кроме того, здесь появятся искусственные неровности.



Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.