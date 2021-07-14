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9:27, 14 июля 2021 года В Орле завершается реализация нацпроекта «БКАД-2021» Накануне конечные слои асфальта уложили на улице Паровозной и в переулке Южный.





В Орле к концу июля должны завершиться работы на всех 10 объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги-2021». На двух из них – на улице Паровозной и в переулке Южный – уложили финальные слои асфальта.



Улицей Паровозной занимается ООО «Дорожное предприятие 1».

«Позади фрезерование 29 162 м² участка, устройство выравнивающего слоя и покрытия. Подрядчику еще предстоит отремонтировать тротуары, установить бордюрный камень, пешеходные ограждения и дорожные знаки, произвести ремонт 32 светофоров и коммуникаций, нанести разметку, а также оборудовать остановочный павильон», – подытожил и.о. главы МКУ «УКХ г. Орла» Артём Москвичеков. Работы в переулке Южный работы доверили ООО «Дорстрой». В его ответственности ремонт участка от улицы Паровозной до улицы Тульской. Там уже уложили завершающий слой асфальта протяженностью в 5 806 м². Как и их коллегам из «Дорожного предприятия 1», подрядчику предстоит закончить установку тротуаров, бордюров, пешеходных ограждений и дорожных знаков. Кроме того, здесь появятся искусственные неровности.





Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



