Главная » Новости



9:52, 14 июля 2021 года В Орле ускорилось благоустройство двора на ул. Металлургов, 54. Не в последнюю очередь на подрядчика повлияла перспектива разрыва контракта.





В Орле ускорился ремонт двух проблемных дворов – в первую очередь территории возле дома № 54 по улице Металлургов, который должны были сдать в конце минувшего лета.

мэр Парахин. «После того, как мы послали подрядчику претензию об одностороннем расторжении муниципального контракта, он наконец-то набрал необходимый темп. До конца недели планирует закончить с щебнем и перейти к асфальтированию», – заявил Также рабочие разравнивают основание под парковку и устанавливают беседку.



Тем временем, двор на улице Комсомольской, 191, где пару недель назад градоначальник отрывал асфальт голыми руками, уже сдан.



Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



