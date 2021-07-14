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9:52, 14 июля 2021 года
В Орле ускорилось благоустройство двора на ул. Металлургов, 54.Не в последнюю очередь на подрядчика повлияла перспектива разрыва контракта.
В Орле ускорился ремонт двух проблемных дворов – в первую очередь территории возле дома № 54 по улице Металлургов, который должны были сдать в конце минувшего лета.
Также рабочие разравнивают основание под парковку и устанавливают беседку.
«После того, как мы послали подрядчику претензию об одностороннем расторжении муниципального контракта, он наконец-то набрал необходимый темп. До конца недели планирует закончить с щебнем и перейти к асфальтированию»
, – заявил мэр Парахин
.
Тем временем, двор на улице Комсомольской, 191, где пару недель назад градоначальник отрывал асфальт голыми руками, уже сдан.
Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»
Артём Ежаков