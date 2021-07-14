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10:20, 14 июля 2021 года

Вчера на Орловщине произошло три ДТП с участием двухколесного транспорта

Пострадали двое мотоциклистов и один несовершеннолетний велосипедист.


13 июля в Орловской области произошло три ДТП с участием двухколесного транспорта, в котором пострадали люди, в том числе один несовершеннолетний, – сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

В 12:30 около дома №356 по ул. Комсомольской в Орле 28-летний байкер на мотоцикле «Кавасаки ZX9R» столкнулся с левой попутной «Тойотой Аурис» и получил травмы. О степени тяжести повреждений не сообщается.

В 21:30 в Мценске некто сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. Установлено, что подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Неизвестный двигался по ул. Машиностроителей в направлении ул. Тургенева. К счастью, травмы юноши оказались несерьёзными – медики отпустили парня.


В это же время в Орле около дома №175Б по Московскому шоссе водитель, выезжая на магистраль с ул. Центральная д. Хардиково, врезалась в 39-летнего байкера на «Кавасаки», который ехал по шоссе со стороны ул. Рощинской в направлении Мценска. Мужчина получил травмы неизвестной степени тяжести.
 


 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили ранения.

Фото пресс-службы областного УГИБДД


Артём Ежаков
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