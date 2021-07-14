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10:45, 14 июля 2021 года

В Орле не успеют вовремя закончить ремонт на ул. Октябрьской

О ходе благоустройства одной из центральных улиц города рассказал мэр Юрий Парахин.


В Орле подрядчик не сможет вовремя завершить ремонт улицы Октябрьской, – заявил в соцсетях мэр Парахин. Из-за этого ООО «Газ Ресурс» будет оштрафован. По соглашению, объект должен быть сдан к концу июля.

Градоначальник заявил, что подрядчик в течение 10 дней должен сделать Октябрьскую доступной для всех категорий населения – ранее жители Орла неоднократно указывали, что людям с ограниченными возможностями здоровья сложно пользоваться городской инфраструктурой.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «У подрядчика есть 10 дней на то, чтобы исправить оплошности и сделать ул. Октябрьскую доступной для всех категорий населения. И до конца месяца он должен доделать все тротуары. Есть ещё не вскрытые участки, и на них нужно сработать по-человечески: демонтировали старый асфальт — тут же уложили новую плитку. Не надо устраивать для жителей полосу препятствий».
Градоначальник заверил, что лично проследит за качеством работ.

Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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