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11:39, 14 июля 2021 года

Глава мценской УК оштрафован за рухнувшую на мать и ребёнка наледь

Женщина отделалась неопасным кровоподтёком левого плеча, мальчик получил перелом правой ключицы и был прооперирован.


Кассационный суд оставил в силе приговор двух инстанций о назначении штрафа в 150 тысяч рублей главе мценской УК, по вине которого пострадали мать и её несовершеннолетний сын.

Инцидент произошел в январе 2019 на улице Мира в Мценске. Оторвавшаяся с балкона четвёртого этажа снежно-ледяная глыба весом почти в 12 килограмм оставила на левом плече женщины неопасный кровоподтёк, а мальчик получил перелом правой ключицы и был прооперирован.

Свою вину глава управляющей компании не признал, т.к. наледь сорвалась с самовольно возведённого балкона, за который УК ответственности не несёт. Она информировала жильцов о необходимости борьбы со снежно-ледяными массами, а также не снимала с себя этой ответственности. Но в день происшествия посчитали, что острой необходимости в устранении наледи не было.


Артём Ежаков
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