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12:15, 14 июля 2021 года Орловщина вошла в тройку лидеров по снижению распространения COVID-19 Сейчас в регионе фиксируются от 90 до 100 случаев в сутки.





Орловская область с ежесуточным показателем прироста случаев COVID-19 в 0,23% стала третьей среди регионов с наименьшим распространением инфекции. Аналогичные цифры – у Республик Саха и Адыгея. Лучше ситуация только в Чувашии – 0,22%, а также в Татарстане – 0,19%, – передает «РИА Новости»





Артём Ежаков



