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11:53, 14 июля 2021 года В Орле в здании Научприбора сгорел офис Огонь вспыхнул под утро – около 04:00.





Сегодня ночью огнеборцы тушили загоревшийся на первом этаже офис в здании Научприбора, – сообщает МЧС. Пламя полностью уничтожило помещение и повредило остекление. Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня, но в соседней комнате пламя повредило 15 м2 площади и разрушило остекление.



Почему произошел пожар, сейчас устанавливают эксперты, пострадавших нет.



Всего за сутки Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию пожаров и 12 – на различные происшествия и помощь населению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области





Артём Ежаков



