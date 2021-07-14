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11:58, 14 июля 2021 года COVID-19 найден у 86 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 718).



Накануне выписан 81 орловец (всего – 36 638). От последствий болезни скончались 780 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 827 (всего – 5 857 002), число выздоровевших – 21 269 (всего – 5 257 483). Общее число летальных исходов – 145 278 (+786 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



