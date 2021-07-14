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12:30, 14 июля 2021 года

Отдать – чтобы сохранить

Жительница деревни Вязки Людмила Морозова обратилась в нашу телерадиокомпанию с просьбой передать самотканые скатерти и расшитые рушники тем, кому они могут пригодиться. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина нашла этим подаркам достойное применение.


Как рассказала жительница деревни Вязки Людмила Морозова, рукоделием она занималась с детства – и вязала, и вышивала, и ткала. Сохранилось многое. И чтобы добро не пропало, Людмила Яковлевна решила отдать свое «приданое» тем, кому оно нужно. А ещё и целый пакет с клубками ниток - для вязания уже и руки не те, и глаза плохо видят. Рушники, полотенца, скатерти ручной работы мы передали в Болховский женский монастырь. Рукоделие там очень почитают.

Евфалия (Мастепанова), настоятельница Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря: «В Орле в монастыре золотое шитье было, здесь монашки шили обувь. Для женского монашества рукоделие это замечательно. Вышивали иконы. Да и всегда это пригодится».

А пряжу, переданную Людмилой Морозовой, отдали в Дом пионеров имени Гагарина. Там есть кружок рукоделия, и юные мастерицы, вернувшись с летних каникул, сотворят из ниток разнообразные изделия.


Татьяна Тимохина
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