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12:36, 14 июля 2021 года

Подземный город под Орлом. Водная пещера

Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер уже рассказывала о целой сети орловских пещер. На днях вместе с проводником наша съёмочная группа побывала в водном подземелье.


Когда-то родниковые воды заполнили старую орловскую каменоломню и сделали её уникальной. Теперь путешествия по водной пещере проводят экскурсоводы-любители. Чтобы отправиться на экскурсию, нужны непромокаемые костюмы, перчатки и шапка – в пещере очень холодно и сыро.
Вход - вырытый лаз. По нему вниз всего несколько метров. До места отправления в плавание придётся добираться на корточках.

Прежде чем отправиться в путешествие, накачиваем лодки. Каждая рассчитана на нескольких пассажиров. Управляется вёслами, но не у всех получается с первого раза, поэтому вход идут руки. Отталкиваться от потолка куда проще. Так преодолеваем полтора километра водных путей. Уникальность пещеры и главная опасность, которую она в себе таит, - количество лабиринтов. Из каждого зала по несколько выходов, поэтому здесь легко заблудиться. Одна из наших лодок начала сдуваться. Проводник напомнил, что её нужно подкачать насосом. В водном царстве насос - вещь необходимая. Острые камни могут повредить лодку, так что психологически стоит быть готовым регулярно её подкачивать. И помнить - возможно, придётся и в родниковую воду окунуться.

Самое красивое и загадочное место – зал, который получил название «Каньон». Пещера встретила непрошеных гостей сыростью и темнотой, но подарила незабываемые эмоции и запас адреналина. Когда-то здесь добывали камень. Во время Великой Отечественной войны пещера ещё была сухопутной, в катакомбах от обстрелов спаслись тысячи человек.

Михаил Сахаров, экскурсовод, краевед: «Мы находили здесь, например, ваксу московского производства 1942 года, ложки солдатские, жители местные спасались от бомбежек здесь».

Подземелье заполнилось водой в 1946 году. На сегодняшний день статуса природного памятника не имеет, хотя заслуживает пристального внимания.

Михаил Сахаров экскурсовод, краевед: «Пещеры и родники на втором месте после писателей, чем может славиться Орловская область».

Есть на карте Орла и «Фосфорная», и «Спиральная» пещеры, но туда туристам вход воспрещен.


Анна Вайсергисер
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